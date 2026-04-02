◆米大リーグ Ｗソックス８―３カブス（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

Ｗソックス・村上宗隆内野手（２６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・カブス戦に「２番・一塁」でフル出場し、メジャー初の１試合２本塁打、２打席連続弾となる１６、１７号を放った。ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）を抜いて、ア・リーグ本塁打単独トップに浮上した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でフル出場。今季最多５打点をマークするなど、４打数２安打、１盗塁と大暴れ。チームは今季最多１５得点で４連勝とした。

村上の勢いが止まらない。まずは３回の第２打席だ。高めに浮いたチェンジアップを捉えた。７試合ぶりとなる中越えの１６号ソロ。続く５回の第３打席では、直球を振り抜き中越えの１７号２ラン。２打席連続で豪快なアーチをかけ「自分のスイングをすることは、常に頭の中で描いている。そこをしっかり意識して打席に立っている」と淡々と語った。

“村神様”にも魔法は効いた。現地放送では打席に立つ前に、同い年の同僚で右肘手術を受けて離脱している右腕・バシルが手に棒を持ち、小さく横に振っておまじないをかけるようなしぐさを見せたことが紹介された。試合のための準備も入念にこなしているが、見えない力も加わって誰にも手がつけられない。

ヤンキースのジャッジを抜いて、ア・リーグ本塁打単独トップに浮上。まだ４５試合しか消化していないが、０３年松井秀喜（ヤンキース）の本塁打数（１６本）を上回り、日本人選手の１年目の本塁打数では３位。エンゼルス時代に大谷翔平が記録した２２本にはあと５本に迫る。「一番大事なのは準備。毎朝、体の状態は違うので、今日はこういうアプローチをしようとか心がけている。それを４５試合続けている」と語った。

シーズン６１・２発ペースだが、相乗効果も生む。この日は３番のバルガスが１１号３ラン、４番のモンゴメリーが１３号ソロを放った。村上を含めた３人がそろって本塁打を放つのは今季４度目。開幕からの４５試合で、３人の４度のそろい踏みは史上初。昨季まで３年連続で１００敗以上を喫したチームは貯金１に。同じシカゴを本拠地とするカブスとの一戦を制し「しっかり勝つことができて、チームに貢献できたことをうれしく思う」。今季本拠地では一番多い３万８７９５人のファンが集まった中で、和製大砲が確かな輝きを放った。

◆村上の主な記録

▽最強トリオ弾 村上、バルガス、モンゴメリーの３人が１試合でそろって本塁打を放つのは今季４度目。ＭＬＢ公式のラングス記者によると、１９００年以降で開幕からの４５試合で３人が４度そろい踏みするのは史上初。シーズンでも球団では０４年にバレンティン、コルネコ、クリーディが５度放ったのが最多。

▽最強コンビ弾 村上、モンゴメリーはすでに同じ試合で本塁打を放つのは８度目。開幕からの４５試合で８度のアベック弾はメジャー史上最多。

▽デビューから４５戦１７発 メジャーデビューから４５試合での１７本塁打は、１５〜１６年のサンチェス（ヤンキース）の１９本、１７年のホスキンス（フィリーズ）の１８本に続いて３位タイ。

▽１年目１７発 日本人選手の１年目で１７本塁打は、０３年松井秀喜（ヤンキース）の１６本を上回って３位。１位の１８年に２２本だった大谷翔平（当時エンゼルス）まであと５本。