Wonjungyoのルースパウダー新色が登場♡透明感を叶える春夏メイクに注目

韓国メイク界の第一人者ウォン・ジョンヨ氏監修ブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、この春夏にぴったりな新作コスメが登場します。さらさら質感を叶える「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N」の新色と、ふんわり血色感を演出する「ベアブルームチーク」の新色が2026年5月27日（水）より全国発売♡透明感メイクを楽しみたい方必見のラインナップを詳しくご紹介します。

透明感を仕込む新作パウダー

人気フェイスパウダー「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N」から、新定番カラー「04 ソフトクリア」が新登場。13g・2,420円（税込）で発売されます。

新色「04 ソフトクリア」は、透け感のある軽やかなクリアカラーで、肌表面をさらさらに整えながら自然な透明感を演出。従来の“ふんわり肌”仕上げとは異なり、汗ばむ季節にも使いやすい“さらさら肌”が叶います。

さらに、ツボクサ葉エキス、加水分解ヒアルロン酸、グリチルリチン酸ステアリルなどの保湿成分を配合。メイクの仕上げだけでなく、スキンケア後のベタつき防止にも使えるスキンケア発想のアイテムです。

また、過去に限定発売され人気を集めた「03 プレーンラベンダー」も数量限定で再販。くすみを飛ばして透明感を引き出すラベンダーカラーで、儚げな印象に仕上げたい方におすすめです。

定番カラーは、華やかな血色感を与える「01 プレーンピンク」、素肌感を演出する「02 プレーンベージュ」を展開。どのカラーも毛穴や凹凸をふんわりカバーし、なめらかな肌へ導いてくれます。

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サクラ色チークで春夏顔に♡

ツヤ感とじゅわっとした発色が人気の「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク」からは、新色「05 サクラピンク」が仲間入り。各1,650円（税込）で発売されます。

「05 サクラピンク」は、桜の花びらのような淡くやさしいペールピンクカラー。白みを帯びた色合いが肌に自然になじみ、透明感と血色感を同時に演出してくれます。

単色使いはもちろん、手持ちチークに重ねればニュアンスチェンジも楽しめます♪

高密着処方でカラーが長持ちし、透け感のある発色でナチュラルな仕上がりを叶えるのも魅力。ヒアルロン酸NaやセラミドNPなどの保湿成分も配合されているため、乾燥しやすい頬にもやさしくフィットします。

定番カラーには、ミルキーな「01 ミルクピーチ」、華やかな「02 ブロッサムピーチ」、上品な「03 シャイピーチ」、落ち着きのある「04 ピーチティー」をラインナップ。

その日の気分やファッションに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

この春夏は儚げ透明感メイクを

さらさら質感の新作ルースパウダーと、ふんわり血色感を叶える新色チークは、この春夏のメイクをアップデートしてくれる注目アイテム。

透明感とナチュラルな可愛らしさを両立したい方にぴったりのラインナップです♡

全国のロフトやプラザ、アットコスメなどで購入できるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。限定再販カラーは数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。