セリエA 25/26の第37節 インテル・ミラノとベローナの試合が、5月17日22:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、アンジュ・ボニー（FW）、ルイス・エンリケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、ベローナが選手交代を行う。アントワーヌ・ベルネード（MF）からアブドゥ・ハールイ（MF）に交代した。

その直後の47分に試合が動く。ベローナの選手によるオウンゴールによりインテル・ミラノが先制。

61分、ベローナは同時に2人を交代。トマーシュ・ススロフ（MF）、ラフィク・ベルガリ（DF）に代わりアミン・サール（FW）、ジャン・アクパ（MF）がピッチに入る。

63分、インテル・ミラノは同時に3人を交代。マッテオ・ダルミアン（DF）、アンディ・ディウフ（MF）、アンジュ・ボニー（FW）に代わりフェデリコ・ディマルコ（DF）、ピオトル・ジエリンスキ（MF）、フランチェスコ・エスポジト（FW）がピッチに入る。

75分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ラウタロ・マルティネス（FW）からマティア・モスコニ（FW）に交代した。

81分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ヤン・ゾマー（GK）からラファエレ・ディジェンナーロ（GK）に交代した。

84分、ベローナは同時に2人を交代。サンディ・ロフリッチ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）に代わりヨアン・ベルメザン（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分ベローナが同点に追いつく。キーロン・ボウイ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ベローナは60分にニコラ・バレンティーニ（DF）、89分にロベルト・ガリアルディーニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 00:10:30 更新