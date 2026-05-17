◆米大リーグ ロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・Ｄバックス戦に先発し、５回７安打２失点の粘投で３登板ぶりの白星となる４勝目をマークし、日米通算１５０勝を挙げた。巨人で１３６勝、メジャーで１４勝。古巣への感謝の思いも口にした。

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菅野は、巨人への感謝の気持ちを常に胸に刻んでいる。「一番伝統のあるチームで１２年間プレーできたのは一番、僕の財産になっていますし、素晴らしいチームメートがいて、監督、コーチの方からいろいろ学んだことが一番誇れる部分」と言い切る。

この日も「いろんな人に感謝を伝えたい」と前置きしながら、これまでの１４年間で印象に残った捕手を問われると、巨人でともに戦った２人の名前も挙げた。「プロ野球の厳しさは阿部さんに教えてもらいましたし、バッテリーで抑えるんだということは小林誠司に教えてもらった」。長い時間を共にしてきた２人に感謝した。

坂本の存在も大きいようで「勇人さんも、まだまだこんなもんじゃないと思っていますし、本人もまだまだやる気でいると思う。舞台は違いますけど、活躍は僕は見ているので、まだまだ頑張っていきたい」。１３日に通算３００号を放った１学年先輩の活躍も刺激に、さらなる飛躍を目指す。