プロボクシング元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏が手がける興行で、２３、２４日にキルギスで開催される予定だった「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ Ｖｏｌ５、６」が中止となった。主催する株式会社ＬＵＳＨの運営本部が１７日、発表した。

同社は昨今の急激な経済情勢の変化や、現地での興行・設営コストの想定以上の高騰により当初の事業計画を維持することが困難となったためで「選手への適切やファイトマネーの支払い、お客様への安全かつ質の高いイベント運営を担保できない」とした。

大会責任者は「夢を預けてくださった選手の皆様、そしてファンの皆様の期待を裏切る形となってしまったこと、幾重にもお詫び申し上げます」などとするコメントを発表した。

同興行は当初４月１７〜１９日に開催予定だったが、国際情勢の悪化などにより延期になっていた。

延期後の５月２４日にはＷＢＡ世界フェザー級暫定王座決定戦（日本非公認）として同級５位の亀田京之介（ＭＲ）と同級４位のルイス・ヌネス（ドミニカ共和国）の対戦などが組まれていた。