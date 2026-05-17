エールディヴィジ 25/26の第34節 フォレンダムとテルスターの試合が、5月17日21:30にクラス・スタディオンにて行われた。

フォレンダムはベンジャミン・パウウェルス（FW）、アンソニー・デスコット（FW）、ビラル・ウルド・シフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはパトリック・ブルーワー（MF）、ケイ・テジャン（FW）、セム・ファンデュイン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。フォレンダムのジュニーニョ・バクナ（MF）のアシストからアンソニー・デスコット（FW）がゴールを決めてフォレンダムが先制。

しかし、44分テルスターが同点に追いつく。イェフ・ハルデフェルト（DF）のアシストからダニー・バケル（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

61分、フォレンダムが選手交代を行う。ベンジャミン・パウウェルス（FW）からヘンク・フェールマン（FW）に交代した。

66分、テルスターは同時に3人を交代。タイリース・ノスリン（DF）、セム・ファンデュイン（FW）、ケイ・テジャン（FW）に代わりジェラ・アルダース（DF）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）がピッチに入る。

70分、フォレンダムは同時に2人を交代。ノルディン・ビュカラ（MF）、ビラル・ウルド・シフ（FW）に代わりロベルト・ミューレン（FW）、ブランドレイ・クワス（MF）がピッチに入る。

81分、フォレンダムは同時に2人を交代。ギブソン・ヤー（MF）、ニック・フェルシューレン（DF）に代わりアウレリオ・ウラース（MF）、ダブ・クワクマン（MF）がピッチに入る。

82分、テルスターが選手交代を行う。ニルス・ロセン（MF）からイエラニ・セードルフ（MF）に交代した。

後半終了間際の89分テルスターが逆転。ロナルド・クーマン Jr.（GK）がPKを決めて1-2と逆転する。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。テルスターが1-2で勝利した。

なお、フォレンダムは27分にヤニック・レリーンダル（DF）、50分にニック・フェルシューレン（DF）に、またテルスターは61分にタイリース・ノスリン（DF）、89分にロナルド・クーマン Jr.（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 23:40:39 更新