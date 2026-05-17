宇樹科技が発表した搭乗型変形ロボット。（動画のキャプチャー画像、杭州＝新華社配信）

【新華社杭州5月17日】中国浙江省のロボットメーカー、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）が搭乗型の変形ロボットを発表し、注目を集めている。創業者の王興興（おう・こうこう）氏は取材に対し、グローバル市場のニーズを見据えた製品であり、発表当日に注文が入ったと明らかにした。

ロボットの型番は「GD01」で、同社は民間用の移動手段と位置付けている。重量は人が乗った状態で約500キロ。同社が公開した動画では、1人乗りの座席があり、二足歩行と四足歩行を切り替えることができる。

浙江省科普（科学技術普及）連合会の周国輝（しゅう・こくき）会長は「約500キロの負荷がかかる中で安定した二足歩行と動的バランスを実現している。二足・四足モードを数秒間で切り替えられ、レンガの壁を押し倒した後も安定を保っている」と説明。「モーションコントロールや高トルクモーターなど宇樹科技のコア技術が集約されている」と評価した。

宇樹科技が発表した搭乗型変形ロボット。（動画のキャプチャー画像、杭州＝新華社配信）

浙江省ロボット産業発展協会の宋偉（そう・い）秘書長は同製品の最大の意義を「人々のロボットに対する認識の枠を広げ、従来の活用以外の可能性を示したことにある」と指摘。市場の注目を集めつつ商業収益も見込める「中間的製品」を投入することは、業界の技術蓄積や市場育成、人材確保の面で積極的な意味を持つと語った。

2026年第1四半期（1〜3月）に中国から輸出された各種ロボットの出荷総額は113億2千万元（1元＝約23円）。アナリストによると、好調な輸出は完成品メーカーの収益を増やすだけでなく、センサーや精密部品、ソフトウエアアルゴリズムなど上流・下流産業の成長を促している。

宇樹科技の25年の人型ロボット出荷台数は5500台を超え、四足歩行ロボットの世界シェアは60〜70％で推移している。王氏は「人型ロボットの技術と製品は黎明期にあり、依然として多くの課題に直面している。業界全体が力を合わせ、継続的に取り組む必要がある」と語った。（記者/朱涵）