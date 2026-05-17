エールディヴィジ 25/26の第34節 スパルタとエクセルシオールの試合が、5月17日21:30にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。

スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、フィト・ファンクローイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはギャン・デレフト（FW）、ミケ・ファンダイネン（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。スパルタの選手によるオウンゴールによりエクセルシオールが先制。

ここで前半が終了。0-1とエクセルシオールがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、スパルタは同時に2人を交代。サイード・バカリ（MF）、ペレ・クレメント（MF）に代わりミラン・ゾンネフェルト（FW）、ジュリアン・バース（MF）がピッチに入る。

50分エクセルシオールが追加点。アルトゥー・ザグレ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、53分、スパルタのアヨニ・サントス（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

だが、62分エクセルシオールが追加点。ギャン・デレフト（FW）のアシストからノア・ナウヨクス（MF）がヘディングシュートで1-3。さらにリードを広げる。

63分、エクセルシオールが選手交代を行う。リック・マイセン（DF）からイリアス・ブロンクホルスト（DF）に交代した。

71分、スパルタは同時に2人を交代。三戸 舜介（MF）、ヒアニノ・フィアネロ（DF）に代わりジョナサン・デグズマン（MF）、パトリック・ファンアーンホルト（DF）がピッチに入る。なお、三戸 舜介（MF）は負傷による交代とみられる。

75分、エクセルシオールが選手交代を行う。ミケ・ファンダイネン（FW）からジェロルディノ・アルマントラディング（FW）に交代した。

79分、スパルタが選手交代を行う。ジョシュア・キトラーノ（MF）からイェンス・トールンストラ（MF）に交代した。

86分、エクセルシオールは同時に2人を交代。デレンシリ・サンチェス（MF）、ノア・ナウヨクス（MF）に代わりシモン・ボダルチク（FW）、アダム・カーレン（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分、スパルタのトビアス・ローリッセン（FW）のアシストからミラン・ゾンネフェルト（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。エクセルシオールが2-3で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）は先発し71分までプレーした。

2026-05-17 23:30:38 更新