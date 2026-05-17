エールディヴィジ 25/26の第34節 ヘラクレス・アルメロとフローニンゲンの試合が、5月17日21:30にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはマリオ・エンゲルス（FW）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）、トーマス・ブランズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。フローニンゲンのデイビッド・ファンデルベルフ（MF）がゴールを決めてフローニンゲンが先制。

しかし、17分ヘラクレス・アルメロが同点に追いつく。ミメイルヘル・ベニタ（DF）のアシストからトリスタン・ファンヒルスト（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

56分フローニンゲンが逆転。マルコ・レンテ（DF）のアシストからタイホ・ラント（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。フローニンゲンが1-2で勝利した。

なお、ヘラクレス・アルメロは87分にヤン・ジャンブーレク（MF）に、またフローニンゲンは90分にトラビス・ハーネス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 23:30:42 更新