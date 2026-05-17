エールディヴィジ 25/26の第34節 ＮＥＣとイーグルスの試合が、5月17日21:30にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

12分に試合が動く。ＮＥＣのバサル・オナル（DF）のアシストからノエ・ルブレトン（DF）がヘディングシュートを決めてＮＥＣが先制。

22分、イーグルスが選手交代を行う。エース・ワーヤース（DF）に代わりジョバンニ・ファン・スワム（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

27分ＮＥＣが追加点。ノエ・ルブレトン（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とＮＥＣがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、イーグルスが選手交代を行う。ステファン・シグルダルソン（FW）からエバート・リントルスト（MF）に交代した。

55分、イーグルスのビクトル・エドバルセン（FW）のアシストからソーレン・テングステッド（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ＮＥＣが2-1で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は71分から交代で出場した。

2026-05-17 23:30:46 更新