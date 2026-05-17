エールディヴィジ 25/26の第34節 ズウォレとフェイエノールトの試合が、5月17日21:30にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトはカスパー・テンシュテット（FW）、ラヒーム・スターリング（FW）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、フェイエノールトは同時に2人を交代。ヒバイロ・レアト（DF）、ゲルノト・トラウナー（DF）に代わりマッツ・デイル（DF）、ハイス・スマル（DF）がピッチに入る。

65分、ズウォレが選手交代を行う。ガブリエル・ライツィハー（MF）からトーマス・ブイティンク（FW）に交代した。

72分、フェイエノールトは同時に2人を交代。ラヒーム・スターリング（FW）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）に代わりガウスー・ディアラ（MF）、セム・スタイン（MF）がピッチに入る。

77分、ズウォレが選手交代を行う。ヤミロ・モンテイロ（MF）からヤディール・ペライラダハマ（MF）に交代した。

79分、ついに均衡が崩れる。フェイエノールトのハイス・スマル（DF）のアシストからアニス ・ハジ ムーサ（FW）がゴールが生まれフェイエノールトが先制する。

さらに87分フェイエノールトに貴重な追加点が入る。ルシアーノ・バレンテ（MF）のアシストからアニス ・ハジ ムーサ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もフェイエノールトの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、フェイエノールトが0-2で勝利した。

2026-05-17 23:30:51 更新