エールディヴィジ 25/26の第34節 ユトレヒトとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、5月17日21:30にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはセバスティアン・ハラー（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。ユトレヒトのジバイ・ゼキエル（MF）のアシストからダニ・デビト（MF）がゴールを決めてユトレヒトが先制。

ここで前半が終了。1-0とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

フォルトゥナ・シッタルトは後半の頭から2人が交代。ディミトリス・リムニオス（MF）、ジャスティン ハブナー（DF）に代わりモハメッド・イハッタレン（FW）、イボ・ピント（DF）がピッチに入る。

63分、ユトレヒトは同時に3人を交代。イェスパー・カールソン（FW）、セバスティアン・ハラー（FW）、マイク・エルドハイゼン（DF）に代わりエイドリアン・ブレイク（FW）、ダビド・ミン（FW）、ニック・フィールヘフェル（DF）がピッチに入る。

その直後の65分ユトレヒトが追加点。ジバイ・ゼキエル（MF）のアシストからダビド・ミン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ユトレヒトが2-0で勝利した。

なお、フォルトゥナ・シッタルトは55分にヤシン・オウキリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 23:40:46 更新