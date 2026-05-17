エールディヴィジ 25/26 第34節 PSV vs トウェンテ 試合結果
エールディヴィジ 25/26の第34節 PSVとトウェンテの試合が、5月17日21:30にフィリップス・スタディオンにて行われた。
PSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）らが先発に名を連ねた。
15分に試合が動く。PSVのイバン・ペリシッチ（FW）のアシストからライアン・フラミンゴ（DF）がヘディングシュートを決めてPSVが先制。
しかし、16分トウェンテが同点に追いつく。ダウダ・バイトマン（MF）のアシストからソンドレ・オージャセテル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
だが、44分PSVが逆転。キリアン・シルディリア（DF）のアシストからノア・フェルナンデス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。
ここで前半が終了。2-1とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。
46分、PSVが選手交代を行う。キリアン・シルディリア（DF）からアナス・サラーエディン（DF）に交代した。
53分PSVが追加点。イバン・ペリシッチ（FW）のアシストからデニス・マン（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。
さらに56分PSVが追加点。デニス・マン（FW）のアシストからフース・ティル（MF）がゴールで4-1。3点差となる。
63分、トウェンテが選手交代を行う。ダウダ・バイトマン（MF）からマティアス・ジョロ（MF）に交代した。
71分、PSVは同時に3人を交代。イバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）、ノア・フェルナンデス（MF）に代わりクハイブ・ドリウエック（FW）、ヨエイ・フェールマン（MF）、イスマエル・サイバリ（MF）がピッチに入る。
73分、トウェンテは同時に2人を交代。ラミズ・ゼルーキ（MF）、ソンドレ・オージャセテル（MF）に代わりリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、アルノ・ベルスフーレン（MF）がピッチに入る。
77分、PSVが選手交代を行う。デニス・マン（FW）からマイロン・ボアドゥ（FW）に交代した。
84分PSVが追加点。リカード・ペピ（FW）がPKで5-1。4点差となる。
その後もトウェンテの選手交代が行われたが
ここで後半終了。5-1で延長戦に突入した。
そのまま試合終了。PSVが5-1で勝利した。
なお、PSVは33分にセルジーニョ・デスト（DF）に、またトウェンテは65分にスタブ・レムキン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-05-17 23:31:05 更新