エールディヴィジ 25/26の第34節 PSVとトウェンテの試合が、5月17日21:30にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。PSVのイバン・ペリシッチ（FW）のアシストからライアン・フラミンゴ（DF）がヘディングシュートを決めてPSVが先制。

しかし、16分トウェンテが同点に追いつく。ダウダ・バイトマン（MF）のアシストからソンドレ・オージャセテル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、44分PSVが逆転。キリアン・シルディリア（DF）のアシストからノア・フェルナンデス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、PSVが選手交代を行う。キリアン・シルディリア（DF）からアナス・サラーエディン（DF）に交代した。

53分PSVが追加点。イバン・ペリシッチ（FW）のアシストからデニス・マン（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

さらに56分PSVが追加点。デニス・マン（FW）のアシストからフース・ティル（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

63分、トウェンテが選手交代を行う。ダウダ・バイトマン（MF）からマティアス・ジョロ（MF）に交代した。

71分、PSVは同時に3人を交代。イバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）、ノア・フェルナンデス（MF）に代わりクハイブ・ドリウエック（FW）、ヨエイ・フェールマン（MF）、イスマエル・サイバリ（MF）がピッチに入る。

73分、トウェンテは同時に2人を交代。ラミズ・ゼルーキ（MF）、ソンドレ・オージャセテル（MF）に代わりリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、アルノ・ベルスフーレン（MF）がピッチに入る。

77分、PSVが選手交代を行う。デニス・マン（FW）からマイロン・ボアドゥ（FW）に交代した。

84分PSVが追加点。リカード・ペピ（FW）がPKで5-1。4点差となる。

その後もトウェンテの選手交代が行われたが

ここで後半終了。5-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。PSVが5-1で勝利した。

なお、PSVは33分にセルジーニョ・デスト（DF）に、またトウェンテは65分にスタブ・レムキン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 23:31:05 更新