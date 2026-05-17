エールディヴィジ 25/26の第34節 ＡＺとNACブレダの試合が、5月17日21:30にAFASスタディオンにて行われた。

ＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはペパイン・レーレン（FW）、モウサ・ソマノ（FW）、クリント・レーマンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）、rion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の8分に試合が動く。ＡＺのトロイ・パロット（FW）のアシストからスベン・マイナンス（MF）がゴールを決めてＡＺが先制。

さらに12分ＡＺが追加点。スベン・マイナンス（MF）のアシストからマテオ・チャベス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

37分、ＡＺが選手交代を行う。トロイ・パロット（FW）からメックス・メールディンク（FW）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とＡＺがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、NACブレダは同時に3人を交代。カマル・ソワ（FW）、ペパイン・レーレン（FW）、エネス・マフムトビッチ（DF）に代わりヤイデン・カンデラリア（DF）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）、ユホ・タルビティエ（FW）がピッチに入る。なお、カマル・ソワ（FW）は負傷による交代とみられる。

56分、ＡＺは同時に2人を交代。イサク・イェンセン（MF）、マテオ・チャベス（MF）に代わりウェスリー・パタティ（FW）、デンソ・カシユス（DF）がピッチに入る。

61分、NACブレダのチェリオン・バレリウス（DF）のアシストからモウサ・ソマノ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

67分、NACブレダは同時に2人を交代。クリント・レーマンス（MF）、ブラヒム・ガリディ（FW）に代わりアンドレ・アユー（MF）、ルイス・ホルトビー（MF）がピッチに入る。

70分、ＡＺは同時に2人を交代。ヨルディ・クラシ（MF）、ロザンヘロ・ダール（DF）に代わりカスパー・ブオゴール（MF）、アヤウプ・アウフキル（FW）がピッチに入る。

その直後の71分NACブレダが同点に追いつく。フレデリク・イェンセン（MF）のアシストからモウサ・ソマノ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

さらに89分NACブレダが逆転。チェリオン・バレリウス（DF）のアシストからユホ・タルビティエ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

しかし、90分ＡＺのウェスリー・パタティ（FW）のアシストからメックス・メールディンク（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、ＡＺに所属する毎熊 晟矢（DF）は出場しなかった。rion ichihara（DF）は出場しなかった。

2026-05-17 23:31:10 更新