£×ÇÕÆüËÜÂåÉ½¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹£Ä£ÆÈÄÁÒÞæ¤¬Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¡£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·
¢¦¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥ê¡¼¥°Âè£³£´Àá¡ÊºÇ½ªÀá¡Ë¡¡¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó£°¡½£°¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î£Ä£ÆÈÄÁÒÞæ¤¬¡¢£²Àï¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¡¢Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¸åºÇÄ¹¤Î£¹£°Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤Ê¤ª£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó½Ð¾ì»þ¤ÏÃæÈ×¤ÎÄì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢º£Àá¤Ï±¦¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤ÏÅÓÃæ¤«¤é±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÄÁÒ¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£±£²Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Î£±ÂÐ£±¤òÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ´ó¤»¤¤ê¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤È¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤Ï¹ø¤Î¤±¤¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢£²·î°Ê¹ß¡¢·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´·î£±£±Æü¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹Àï¤Ç£·£·Æü¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÉüµ¢¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ£µ£¶¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£