美女グループ「CHANCE GALs」5人連続ランウェイ「最後は気持ちが強い人が勝つ」諦めない大切さ伝える【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY OSAKA 2026 SUMMER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】美女グループメンバーの美脚輝く制服姿
元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』。「CHANCE GALs」は夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。
制服姿で1人ずつランウェイを披露したCHANCE GALs。「Cheat Champ」で可愛らしくパフォーマンスした。りんは「みなさんも私たちCHANCE GALsと一緒に夢を掴みましょう」、ゆうめろは「私自身も夢を諦めないで頑張り続けてここに立てています」、かなは「夢を持って活動しています。そしてこのようなチャンスを掴みました」と夢を追う大切さを語った。まりいは「またこの場所にCHANCE GALsとして来られることができて嬉しいです」、いちかは「こんなに素敵なステージに立てて嬉しいです」と二度目の出演を喜んだ。
同番組に出演しており、ステージに登場したきほも諦めそうになったことがあることを明かし、そのときの原動力は「続けたもの勝ち」「最後は気持ちが強い人が勝つ」とメッセージを贈った。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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◆謎の制服美女グループ「CHANCE GALs」とは
元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』。「CHANCE GALs」は夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。
◆CHANCE GALs、夢追う大切さ語る
制服姿で1人ずつランウェイを披露したCHANCE GALs。「Cheat Champ」で可愛らしくパフォーマンスした。りんは「みなさんも私たちCHANCE GALsと一緒に夢を掴みましょう」、ゆうめろは「私自身も夢を諦めないで頑張り続けてここに立てています」、かなは「夢を持って活動しています。そしてこのようなチャンスを掴みました」と夢を追う大切さを語った。まりいは「またこの場所にCHANCE GALsとして来られることができて嬉しいです」、いちかは「こんなに素敵なステージに立てて嬉しいです」と二度目の出演を喜んだ。
同番組に出演しており、ステージに登場したきほも諦めそうになったことがあることを明かし、そのときの原動力は「続けたもの勝ち」「最後は気持ちが強い人が勝つ」とメッセージを贈った。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演したほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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