プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第8節 アンデルレヒトとメヘレンの試合が、5月17日20:30にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはダニーロ・シカン（FW）、セザー・ウエルタ（FW）、エンリック・ヤンサナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはバウケ・ブルスマ（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。メヘレンのマイロン・ファンブレデローデ（FW）がゴールを決めてメヘレンが先制。

しかし、17分アンデルレヒトが同点に追いつく。ダニーロ・シカン（FW）のアシストからネイサン・サリバ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、メヘレンが選手交代を行う。ナチョ・ミラス（GK）からオルトビン・デボルフ（GK）に交代した。

60分メヘレンが逆転。マイロン・ファンブレデローデ（FW）のアシストからテランス・クドゥ（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

60分、アンデルレヒトが選手交代を行う。セザー・ウエルタ（FW）からアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）に交代した。

69分、メヘレンが選手交代を行う。ディケニ・サリフ（MF）からモリー・コナテ（MF）に交代した。

72分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ムサ・ディアッラ（DF）、ダニーロ・シカン（FW）に代わりキリアン・サーデラ（DF）、トルガン・アザール（MF）がピッチに入る。

73分、アンデルレヒトが選手交代を行う。エンリック・ヤンサナ（MF）からマルコ・カナ（MF）に交代した。

79分、メヘレンが選手交代を行う。ケリム・ムラブティ（FW）からビル・アントニオ（FW）に交代した。

83分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ネイサン・サリバ（MF）からアリ・マーマール（DF）に交代した。

85分、メヘレンは同時に2人を交代。バウケ・ブルスマ（FW）、テランス・クドゥ（DF）に代わりベニト・ラマン（FW）、マシモ・デクネ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分アンデルレヒトのアリ・マーマール（DF）のアシストからイライ・カマラ（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、メヘレンは39分にルドゥアヌ・アラル（DF）、42分にディケニ・サリフ（MF）、88分にマシモ・デクネ（MF）、90分にモリー・コナテ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 22:40:38 更新