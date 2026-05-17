プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏がファウンダーを務める「SAIKOULUSH」は17日、5月23、24日にキルギスでの開催を予定していた「SAIKOU×LUSH VOL5＆6」を中止することを発表した。

理由として、経済情勢の変化による興行、設営コストの高騰を挙げ、選手へのファイトマネー支払い、イベント運営の維持が困難と判断。イベントを中止する苦渋の決断に至った。

同日に発表した大会運営責任者のコメントは以下の通り。

「この度は、私共の力量不足により、キルギス大会の開催を断念する結果となり、深くお詫び申し上げます。

SAIKOULUSHが目指す『新たなボクシングエンターテインメントの創造』というビジョンのもと、亀田興毅ファウンダーのアドバイスをいただきながら準備をしてまいりました。しかしながら、運営・財務を統括する弊社において、海外での大規模興行におけるリスク想定や資金計画に甘さがあったことは否めず、その全責任は私共にあります。

夢を預けてくださった選手の皆様、そしてファンの皆様の期待を裏切る形となってしまったこと、幾重にもお詫び申し上げます。

まずは、関係各所への誠実な対応を最優先で、かつ迅速に行うことをお約束いたします。また弊社の運営体制を根本から見直し、今回の責任に関して大変重大であることも踏まえ必要な処分も決定次第ご報告申し上げます。

SAIKOULUSH キルギス大会 プロモーター

株式会社LUSH 代表取締役 原田萌子

当初、4月中旬に予定されていた同大会は、中東の情勢悪化などを理由に延期されていた。発表されたカードには、亀田京之介（27＝MR）が臨むWBA世界フェザー級暫定王座決定戦などがあり、注目を集めていた。