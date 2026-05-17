2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）のリモートインタビュアーのコーナーに出演。ケンカした時の仲直り法を明かした。

ケンカをすることはあるのか？と聞かれた三浦さんは「ケンカって言うと、兄妹げんかみたいな感じですね」と語り、「私たちの場合は。ちょっとしたことで…。そこのゴミ捨てておいてよとか、飲みかけのペットボトルとか、そういう感じですね」と語った。

すると木原さんは「大体、璃来ちゃんだと思うんですよ。璃来ちゃん、自分が使ったテーピングのゴミを忘れて床に置いて、僕がきれいにしているから気づかないだけであって、璃来ちゃんのテーピング片づけているのは僕」と暴露。だが、三浦さんも「龍一くんのペットボトルを片づけているのは璃来」と言い、木原さんから「じゃあ、お互い様」のコメントを引き出した。

2人の“言い合い”光景に「超レアな風景」との声も上がったが、MCの塾講師でタレントの林修は「最後は璃来さんがトドメ刺して終了って感じですね」とコメントした。

また、仲直りの方法を聞かれると、木原さんは「話し合いまでいけない空気の時は、僕がよく使う方法が、スーパーでチョコチップクッキーを買ってくると機嫌が直る。シーズン中、そういうお菓子を食べないんですけど、ケンカした時は、凄い早く仲直りができるという」と語ると、スタジオからは「可愛い！」の声。三浦さんも、クッキーを渡されると「もうしょうがないな〜ってなります」と笑っていた。