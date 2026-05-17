「ファーム・西地区、広島５−５阪神」（１７日、米子市民球場）

阪神は広島に引き分けた。先発の今朝丸が５失点も、４点ビハインドの八回に百崎の３号２ラン、ドラフト１位の立石（創価大）の２号２ランで試合を振り出しに戻した。七回はモレッタが降格後初登板。立石は３度目の離脱後、初のフル出場となった。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−八回に猛攻で同点へ。

「もうやっぱりホームラン。昨日もそうだけど、こういうね、地方のちょっと狭い球場っていうか、こういうところでは昨日もホームランで痛い目にあってね、今日は逆に２ラン２本というところで、立石、雰囲気あったよ。やっぱ逆方向に。彼はね、ああいう長打が出るという。その前に、一、二塁でちょっと最後追い込まれて、細工してた感じあったから、もう『細工なんかせんでええ』言うて、そういう話をちょっと打席行く前はしたんだけどね」

−立石はフル出場。

「いやもう予定通りのプラン通りっちゅうか、トレーナーのなんていうの、そういうプランで。昨日だって３打席立ってんだ。それ以上って言ったらフル出場でしょ」

−立石は前の打席で三振も、最後はきっちり取り返した。

「状況に応じたバッティングしようとしすぎたから。そういう小細工は今はする必要ないねん」

−「思いっきり打て」と助言をした。

「そうそうそう。そんな追い込まれたら、ちょっと右に打とうと。そういう気持ちは大事だけどね。『おまえの魅力を消しちゃいかん』というところよ」

−立石には大事な場面で回ってくるケースが多い。

「やっぱ４番だよ。４番が打てば。昨日は４番にやられてるやん。昨日、佐藤輝が４番打ってるでしょ。もう一目瞭然よ。まして佐藤輝もホームラン。昨日もホームランね。ホームランの威力と、４番はクリーンナップの打線の中心だから。そういうことやんか」

−百崎も本塁打。

「やっぱりホームランの威力っていうかな。あそこでチームが勢いつくわね。あそこで２ラン打って。４番まで回したというところが価値ある。この前の姫路でもそうだけど。今日、１番で張り切りすぎてた。３打席ぐらいまでは。ちょっと張り切りすぎてたけど。彼の魅力は、やっぱああいう長打力を含めたバッティングなんでね。あのホームランは効いたよ」

−モレッタが降格後初登板。

「球もストレートに力があったし。こういうゲームでどんどん投げていけば、また調子上がっていく。ストレートのね、スピードも出てたし、コントロールもフォアボールも出さずにまとめてきたんで、今日ストレート中心で行ってね。調子上がってくるよ」