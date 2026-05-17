フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が１７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演した。

現役を引退した今は仕事で多忙の日々が続きオフもないという２人。林修、ハライチ・澤部佑ら出演者から国民的な人気者になった現在は気軽に出歩けないのかと問われ三浦は「１人で行動する場合は大丈夫なんですけど、２人で一緒にいるときは身長差で気づかれることがあります」を明かした。

２人はけんかしないのかと問われると三浦は「もう兄弟げんかみたいな感じ」と普段の様子を打ち明け「ちょっとしたことで、そこのゴミ捨ててよ、とか、飲みかけのペットボトル！みたいな感じで」と話した。

出演者からゴミを捨てて忘れているのは木原の方かと問われた三浦は「お互いです」と回答。これに木原が「いや、だいたい璃来ちゃんだと思うんですよ」と反論した。すると三浦は「違いますよ、違う違う。（木原は）飲みかけのペットボトル多いから」と否定。これに木原が「いや、璃来ちゃん大体、自分が使ったテーピングのゴミを忘れて床に置いて。僕が綺麗にしてるから璃来ちゃん気づかない」と口論に。三浦が「龍一君のペットボトル片付けてるのは璃来」と言うと、木原は「じゃあお互い様」。２人のやり取りにスタジオは笑いに包まれ、これには澤部が「この感じですね」と納得していた。