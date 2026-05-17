＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】“土俵の妖精”森麗、「23歳差」対決で激勝

五月場所の中日、序ノ口の土俵で、年齢差がじつに23歳もある38歳のベテラン力士と15歳の若手力士による3敗同士の全敗対決が行われ、ベテラン力士が圧倒的なキャリアと気迫を見せてける劇的な勝利を挙げた。親子ほども年の離れた新人力士の挑戦を退け、執念で掴み取った今場所の初日に、客席からは惜しみない拍手と温かい歓声が送られた。

注目の取組は、序ノ口八枚目・森麗（大嶽）が、序ノ口二十二枚目・本多（錣山）を押し出しで下し、待望の今場所初白星（3敗）を挙げた一番でのこと。

昭和62年生まれで38歳の森麗は、そのひたむきな姿とユニークなキャラクターから一部ファンに“土俵の妖精”の愛称で親しまれる序ノ口の人気力士。身長167.8センチ、体重134.2キロの体格を持つ。

一方の本多は平成22年生まれの15歳で、身長190センチ、体重139キロ。序ノ口としては大柄な体躯を誇る若手力士だ。

年齢差は23歳、身長差は22.2センチ。立ち合い、大きな体を生かして前に出ようとする本多に対し、森麗は年齢差や体格差に負けることなく力強く応戦。相手に組み止められないよう慎重に低く頭をつけて一気に押し込んでいくと、最後は本多を土俵外へと力強く押し出した。

体力を出し切った森麗は土俵下でフラフラに。そんな森麗の今場所初白星に両国国技館の館内からは大きな拍手や声援が沸き起こった。ABEMAファンからも森麗の初日に対して「妖精さん勝った」「ウララが勝った」「初日おめでとうございます」など祝福の声が殺到。さらに「森麗は前に出る力はあるのよ」「力出しきってフラフラ」「嬉しくて泣くw」など、ベテランの意地が光った熱戦に温かいコメントが相次いで寄せられた。なお、敗れた本多は悔しい4敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）