【ひらがなクイズ】解けるとスッキリ！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは冬の定番料理
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、未来の安心を守るための行動、日本の冬に欠かせない温かい料理、そして心理学やビジネスシーンで使われる概念という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□え
み□□べ
ぺる□□
ヒント：万一の事態に困らないようあらかじめ用意しておくこと、コクのある調味料をベースにした具だくさんの料理、そして心理学における仮面や、マーケティングで設定する顧客像を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「そな」を入れると、次のようになります。
そなえ（備え）
みそなべ（みそ鍋）
ぺるそな（ペルソナ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、未来の安心を守るための用意、冬の定番ともいえる温かい料理、そして顧客像を表す言葉を組み合わせました。共通の「そな」という音が、防災の意識を高める静かな時間から、湯気が立ち上るにぎやかな食卓、さらに内面を見つめるひとときまでを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、未来の安心を守るための行動、日本の冬に欠かせない温かい料理、そして心理学やビジネスシーンで使われる概念という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□え
み□□べ
ぺる□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そな正解は「そな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そな」を入れると、次のようになります。
そなえ（備え）
みそなべ（みそ鍋）
ぺるそな（ペルソナ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、未来の安心を守るための用意、冬の定番ともいえる温かい料理、そして顧客像を表す言葉を組み合わせました。共通の「そな」という音が、防災の意識を高める静かな時間から、湯気が立ち上るにぎやかな食卓、さらに内面を見つめるひとときまでを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)