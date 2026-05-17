俳優の町田啓太さん（35）が17日、デビュー15周年のアニバーサリーフォトブックの発売記念取材会に登場。撮影で起きたハプニングや、15周年を振り返りました。

2010年12月に舞台『ろくでなしBLUES』で俳優デビューして以来、数々の人気ドラマや映画に出演。4月からはドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』で主演をつとめるほか、台北でファンミーティングを開催するなど、活躍の場を広げている町田さん。

15周年のアニバーサリーフォトブック『sign』は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で撮影され、初となる書き下ろしエッセイも収録。3冊セットで計240ページに及び、町田さんの“今”を立体的に表現した一冊です。

■強風の中で撮影「まさか、こんないい写真が撮れているとは思わなくて」

撮影時のハプニングについて聞かれた町田さんは、東京・中目黒の歩道橋の上で撮影した写真を見せながら「これ泡とかじゃなくて、風船持ってるんですけど。この時、とんでもない強風で。本当に僕風船で飛ぶんじゃないかなっていうぐらい」と明かし「まさか、こんないい写真が撮れているとは思わなくて。なんかこう飛びそうな、なんかちょっと情けない写真というか、面白い写真になってるのかなと思ったんですけど。こんないい感じに撮れてるなんて、これ奇跡が」と、ハプニングがあったからこそ撮れた写真に満足した様子を見せました。

そして、“この写真にタイトルをつけるならどうするか”と聞かれると「これは“空飛びそうなカール町田”ですかね。そうなってくると」と、名作アニメーション映画『カールじいさんの空飛ぶ家』風の名前をつけて、笑顔を見せました。

■お気に入りのショットは初舞台の地での1枚

また、お気に入りの写真を聞かれた町田さんは「銀河劇場で特別に撮らせていただいたんですね。僕が初舞台を踏んだ地なんですけれども」と、15年前に初舞台を踏んだ東京・天王洲 銀河劇場で撮影した1枚を指さしながら「当時は、すごく大きくて広くて（と思って）。“うわ〜。こんなところで僕はちゃんとお芝居できるんだろうか”みたいな。“この方たち（お客さん）全員になんかこう届くような何かできるんだろうか”って思ってたんですけど」と、当時の思い出を振り返りました。

■20歳の頃、初舞台で感じた挫折

しかし、今回改めて訪れると、その印象は変わっていたそうで「すごく距離が近い劇場に感じたんですよ。というのもちょっと小さいふうに思って、不思議だなと。色々経験してきたからなのかな、そういうふうに思えるのというか、今落ち着いて見えるからだなと思って。その時はそれしか見えてなかったので、こんなきらびやかなところで大丈夫かとかっていう。浮き足立ってたんですけれども。それが15年たって行ってみると、改めてなんかそういう思いがあふれてきて、こういう最初の気持ちをやっぱり忘れずにいたいなと改めて思って。またここからしっかり頑張っていこうと思えたときに撮ってた写真です」と思いを語りました。

実は、町田さんは初舞台で挫折を感じたことがあったそうで「銀河劇場での出来事なんですけれども、やっぱりそこでけがを僕はして、降板になってしまって、初舞台を全てしっかり踏めなかったっていう悔しさがすごいあったんですね」と振り返り、「ダンサーとしての夢も、そこで。20歳のときですね、諦めたりとかしていたので。もう何も諦めたくないって気持ちもあったり。色んなそういう自分への何か、いらだちもあるし、なんでできなかったんだっていうのもあるし。そういうなんか思いを全部、俳優業に注ぎ込んで頑張ろうって決めたときが、すごく僕の中では大きかったなと思いますね」と、俳優としての転機につながったことを明かしました。