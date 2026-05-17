これからの季節に心強い！おいしくてヘルシーな「しらたき」の作りおき

バリエーション豊富！ヘルシーなしらたきおかず

気温がぐんぐん上がってきて薄着になると、気になるのが体中についたムダなお肉。本格的な夏を迎える前にどうにかしたいですよね。そんなときに活躍してくれるのが「しらたき」です。今回は、飽きずに楽しめる、しらたきの作りおきおかずをご紹介。

醤油とみりんでシンプルに！

豆板醤入りでピリ辛に仕上げました

塩昆布でうまみアップ

にんにく＆しょうがで味しっかり

コンソメ＆バターで洋風な味付けも

「しらたき」はいいことづくし！料理の時短にもなる

しらたきは低カロリーでヘルシーなだけでなく、よく噛んで食べることで満足感が出て、食べすぎ防止につながるといわれています。そして、リーズナブルで家計にも優しい。

こんにゃくよりも早く味がしみるので、時短で作れるのもうれしいポイントです。おでんや肉じゃがなどには欠かせない食材ですが、今回紹介したレシピのように醤油や出汁以外の調味料との相性もいいので、いろいろな料理に使うことができますよ。

ダイエットしたい人、時短したい人、副菜のバリエーションを増やしたい人など、あらゆる人のニーズに応えてくれる「しらたき」。ぜひ積極的に献立に取り入れていきましょう。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

