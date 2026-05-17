セリエA 25/26の第37節 ジェノアとＡＣミランの試合が、5月17日19:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはサンティアゴ・ヒメネス（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

50分に試合が動く。ＡＣミランのクリストフェル・エンクンク（FW）がPKを決めてＡＣミランが先制。

64分、ジェノアが選手交代を行う。トマッソ・バルダンツィ（MF）からジェフ・エクアトル（FW）に交代した。

68分、ＡＣミランは同時に2人を交代。ユスフ・フォファナ（MF）、サンティアゴ・ヒメネス（FW）に代わりサムエレ・リッチ（MF）、ニクラス・フュルクルク（FW）がピッチに入る。

76分、ＡＣミランは同時に2人を交代。クリストフェル・エンクンク（FW）、フィカヨ・トモリ（DF）に代わりクリスチャン・プリシック（FW）、コニ・デビンター（DF）がピッチに入る。

81分ＡＣミランに貴重な追加点が入る。クリスチャン・プリシック（FW）のアシストからザカリー・アテカメ（DF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

85分、ジェノアが選手交代を行う。ロレンツォ・コロンボ（FW）からカレブ・エクバン（FW）に交代した。

86分、ＡＣミランが選手交代を行う。アルドン・ヤシャリ（MF）からルーベン・ロフタスチーク（MF）に交代した。

その直後の86分、ジェノアのホアン・バスケス（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もジェノアの選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ＡＣミランが1-2で勝利した。

なお、ジェノアは48分にユスティン・バイロウ（GK）、63分にビトール・カルバーリョ（FW）に、またＡＣミランは62分にマッテオ・ガッビア（DF）、71分にフィカヨ・トモリ（DF）、86分にサムエレ・リッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 22:00:21 更新