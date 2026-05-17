セリエA 25/26の第37節 ユベントスとフィオレンティナの試合が、5月17日19:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはドゥシャン・ブラホビッチ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはマノル・ソロモン（MF）、ロベルト・ピコリ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。

32分、フィオレンティナが選手交代を行う。ファビアーノ・パリージ（DF）からジャック・ハリソン（MF）に交代した。

34分に試合が動く。フィオレンティナのマノル・ソロモン（MF）のアシストからシェール・ヌドゥール（MF）がゴールを決めてフィオレンティナが先制。

ここで前半が終了。0-1とフィオレンティナがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ユベントスが選手交代を行う。トゥーン・コープマイネルス（MF）からジェレミー・ボガ（MF）に交代した。

64分、フィオレンティナは同時に3人を交代。ニコロ・ファジョーリ（MF）、マルコ・ブレシャニーニ（MF）、ルカ・ラニエリ（DF）に代わりアルバート・グドムンドソン（FW）、ローランド・マンドラゴラ（MF）、ピエトロ・コムッツォ（DF）がピッチに入る。

69分、ユベントスは同時に2人を交代。アンドレア・カンビアーゾ（DF）、チコ・コンセイソン（FW）に代わりケフレン・テュラム（MF）、エドン・ジェグロバ（MF）がピッチに入る。

72分にフィオレンティナのルカ・ラニエリ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

74分、フィオレンティナが選手交代を行う。ロビン・ゴセンス（DF）からルイス・バルボ（DF）に交代した。

80分、ユベントスが選手交代を行う。ロイド・ケリー（DF）からフェデリコ・ガッティ（DF）に交代した。

83分フィオレンティナに貴重な追加点が入る。ローランド・マンドラゴラ（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もユベントスの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、フィオレンティナが0-2で勝利した。

なお、ユベントスは44分にブレメル（DF）に、またフィオレンティナは22分にマリン・ポングラチッチ（DF）、85分にジャック・ハリソン（MF）、90+1分にアルバート・グドムンドソン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 22:00:25 更新