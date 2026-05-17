セリエA 25/26の第37節 ピサとナポリの試合が、5月17日19:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはステファノ・モレオ（FW）、フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、エリフ・エルマス（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。ナポリのラスムス・ホイルンド（FW）のアシストからスコット・マクトミネイ（MF）がゴールを決めてナポリが先制。

さらに27分ナポリが追加点。エリフ・エルマス（MF）のアシストからアミル・ラフマニ（DF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、ナポリは同時に2人を交代。エリフ・エルマス（MF）、アレッサンドロ・ボンジョルノ（DF）に代わりケビン・デブルイネ（MF）、マティアス・オリベラ（DF）がピッチに入る。

60分、ピサは同時に2人を交代。フィリップ・ストジルコビッチ（FW）、エベネザー・アキンサンミロ（FW）に代わりヘンリック・マイスター（FW）、ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）がピッチに入る。

70分、ピサは同時に3人を交代。アルトゥーロ・カラブレシ（DF）、メーディ・レリス（MF）、ステファノ・モレオ（FW）に代わりイドリッサ・トゥーレ（MF）、フアン・クアドラード（DF）、イサク・ブラル（MF）がピッチに入る。

79分、ナポリは同時に2人を交代。レオナルド・スピナツォーラ（DF）、アリソン・サントス（MF）に代わりミゲル（DF）、アントニオ・ベルガラ（MF）がピッチに入る。

87分、ナポリが選手交代を行う。ジョバンニ・ディロレンツォ（DF）からパスカーレ・マッツォッキ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+2分ナポリが追加点。パスカーレ・マッツォッキ（DF）のアシストからラスムス・ホイルンド（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで後半終了。0-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ナポリが0-3で勝利した。

なお、ピサは53分にアルトゥーロ・カラブレシ（DF）、78分にアントニオ・カラッチョロ（DF）に、またナポリは53分にエリフ・エルマス（MF）、78分にアリソン・サントス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 22:00:29 更新