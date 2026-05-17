セリエA 25/26の第37節 ローマとラツィオの試合が、5月17日19:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはドニエル・マレン（FW）、ニッコロ・ピジリ（MF）、パウロ・ディバラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ブレ・ディア（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。

37分、ローマが選手交代を行う。エバン・エンディカ（DF）に代わりデバイン・レンス（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

40分に試合が動く。ローマのニッコロ・ピジリ（MF）のアシストからジャンルカ・マンチーニ（DF）がヘディングシュートを決めてローマが先制。

ここで前半が終了。1-0とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ローマが選手交代を行う。ニッコロ・ピジリ（MF）からステファン・エルシャーラウィ（FW）に交代した。

62分、ラツィオは同時に2人を交代。ブレ・ディア（FW）、ケネス・テーラー（MF）に代わりダニエル・マルディーニ（FW）、フィサヨ・デーレバシル（MF）がピッチに入る。

66分ローマが追加点。パウロ・ディバラ（FW）のアシストからジャンルカ・マンチーニ（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

70分にラツィオのニコロ・ロベラ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

70分にローマのウェスレイ・フランサ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ローマが2-0で勝利した。

なお、ローマは42分にマリオ・エルモソ（DF）、85分にステファン・エルシャーラウィ（FW）に、またラツィオは21分にケネス・テーラー（MF）、42分にマッテオ・キャンセリエリ（FW）、64分にヌーノ・タバレス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-17 22:00:33 更新