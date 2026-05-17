函館競輪開設76周年記念G3ナイター「五稜郭杯争奪戦」の決勝戦が17日に行われ、犬伏湧也の動きに乗った松浦悠士（35＝広島・98期）が追い込んで4連勝の完全優勝。賞金643万円を獲得した。松浦のG3優勝は25年12月の広島以来、25回目。

レースは鈴木がスタート。鈴木竜士―武藤龍生―犬伏―松浦―新山響平―嘉永泰斗―園田匠―久島尚樹―橋本優己。嘉永―園田―久島が上昇。鈴木が突っ張ると嘉永が3番手に入る。鈴木が後方を警戒しながら踏むと単騎新山が8番手から内を突いて仕掛ける。新山に鈴木―武藤が続く。打鐘過ぎ4角6番手から犬伏―松浦が巻き返す。松浦は犬伏の踏み出しにやや遅れるが付き直して最終4コーナーへ。嘉永が捲りで迫るが松浦が抜け出して優勝。2着は嘉永と犬伏で同着。

松浦は「（犬伏に）ちぎれました…。抜けるとは思わなかった。（犬伏に）追いついて何とかワンツーかと…。最後は（嘉永を）張ったけど、いっぱいでした。犬伏が（2着同着ながら）ワンツーで良かった」。優勝の喜びよりも犬伏に離れずにワンツー決着にホッとした表情を見せた。

平塚ダービーから中6日の今シリーズは（4月京王閣落車の）影響が残る中で迎えた。しかし、終わってみれば4連勝。函館記念は5年ぶり2回目の優勝。函館はサマーナイトFの優勝も2回（21、23年）ある。函館バンクとの相性抜群を見せた優勝劇だった。