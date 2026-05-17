ＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）のキャスターをつとめている同局の出水麻衣アナウンサーが、レアなエプロン姿を公開した。

出水アナは１７日、自身のインスタグラムを更新。「皆さんのお家の『卵焼き』はどんなお味ですか？ 我が家は海苔を巻き込む卵焼き 今週はそれぞれのご家庭の味やおいしく作るコツなどをご紹介しました 卵１つにつき大さじ１のお水を混ぜるとふっくら焼き上がるそうです！」と記し、ピンク色のエプロンをつけて、出水家の卵焼きを作ったショットをアップした。

さらに「夏のような気温も増えてきて、水分補給も重要になってきましたね。最近の水筒は指紋認証が付いているものもあるんですよー！ 来る本格的な夏に向けて、少しずつ体を慣らして準備して行きましょうね」とつづった。

この投稿には「料理上手なんですね 美味しそう」「いつも綺麗です」「こんな素敵な奥さんと巡り合いたいな」「かわいいですね」「家に作りに来て〜」「エプロン姿似合ってます！」「こんなかわいい嫁さんほしい」「手料理食べたい」などのコメントが寄せられた。