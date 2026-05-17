お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史がテレビ東京系で１６日深夜に放送された「ぴったり にちようチャップリン」に出演。学生時代について語った。

佐々木は、お笑いコンビ「ニューヨーク」がＹｏｕＴｕｂｅの企画で行った「お笑いファン１万人が選ぶメロい芸人ランキング」で１位に選ばれたと報告。「でも、『ドンデコルテ』の（渡辺）銀次さんとか、『たくろう』のきむらバンドさんとかも上位に入ってるんで、だいぶその偏った意見ではある」とも説明した。ちなみに相方の町田和樹は４７位だったという。

佐々木は野球少年だったと明かし「中学時代は宮城県の選抜チームに選ばれたりとか。高校時代は練習試合なんですけど、菊池雄星投手と対戦したことあったり」と話すと、ＭＣの「千鳥」ノブが「モテそうやな！これで野球もうまかったら、どう？モテてたんじゃない？」と質問。

これに対し佐々木は「正直モテてましたね」と一言。「キャプテンでした高校の時。当時は彼女が途切れたことはないぐらい」と続けた。

平成を感じさせる茶髪に袴を着た“モテまくっていた時代”の写真も公開されると、スタジオからは「ちょっと怪しいですよね」「嫌なやつ」と声があがった。これに佐々木は「この写真を見られると『よくＭ−１行けるくらい面白いネタ作れるね』とは言われます」と自虐で返していた。