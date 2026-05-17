ナポリが来季のCL出場権を獲得、ローマはマンチーニの2発でダービー制す…敗戦のユヴェントスは6位転落／セリエA第37節 CL権争い
セリエA第37節が17日に行われ、来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う2位ナポリ、3位ユヴェントス、4位ミラン、5位ローマ、6位コモの試合は日本時間19時に一斉開催された。
今シーズンのセリエAは、3試合を残してインテルが2シーズンぶり21回目の優勝が決定。それでも、CL出場権争いは混戦を極めており、2位ナポリから6位コモまで勝ち点差「5」の中に5チームがひしめき合っている。
2位ナポリは、すでにセリエB降格の決まっているピサとの一戦で、20分にスコット・マクトミネイがミドルシュートを沈めると、26分にはCKからアミル・ラフマニが追加点を挙げる。後半アディショナルタイムにもネットを揺らし、3−0で勝利。勝ち点を「73」に伸ばし、来季のCL出場権を獲得した。
3位ユヴェントスは、ホームでフィオレンティーナと対戦。アウェイのフィオレンティーナは35分、シェール・エンドゥールがネットを揺らすと、83分にロランド・マンドラゴラがミドルシュートで追加点。後半圧力をかけ続けたユヴェントスだったが、最後まで得点を奪うことはできず、0−2と手痛い敗戦を喫した。
4位ミランはジェノアのホームに乗り込むと、50分にクリストファー・エンクンクが自ら獲得したPKを沈める。ミランは82分にザカリー・アテカメが強烈なミドルシュートを突き刺し、大きな追加点を奪取すると、ジェノアの反撃を1点に抑え、2−1の逃げ切りに成功した。
ラツィオとのダービーマッチの臨んだローマは、40分にCKからジャンルカ・マンチーニがヘディングシュートを叩き込み先制。さらに後半に入り、66分にも再びCKからマンチーニが頭で合わせ、スコアを2−0とし、ローマが試合を優勢に進める。迎えた
69分には、ローマのウェズレイとラツィオのニコロ・ロヴェッラが小競り合いを起こし、両者退場のアクシデントが発生する。それでもローマはこのまま試合を終わらせ、2−0で勝利を収めた。
クラブ史上初の欧州大会出場権を獲得したコモは、日本代表GK鈴木彩艶を擁するパルマと対戦。コモは前半、パルマの守備ブロックをなかなか崩せずにいたものの、58分に左からの折り返しにアルベルト・モレノが合わせ、1−0で白星を上げた。
■試合結果
ピサ 0−3 ナポリ
コモ 1−0 パルマ
ジェノア 1−2 ミラン
ローマ 2−0 ラツィオ
ユヴェントス 0−1 フィオレンティーナ
インテル − ヴェローナ
アタランタ − ボローニャ
ウディネーゼ − クレモネーゼ
サッスオーロ − レッチェ
カリアリ − トリノ
■暫定順位表
※（）内は勝ち点／得失点差 ★は1試合未消化
1位 インテル（85／＋54）★
2位 ナポリ（73／＋21）
3位 ミラン（70／＋19）
4位 ローマ（70／＋26）
───────CL出場圏───────
5位 コモ（68／＋33）
6位 ユヴェントス（68／＋27）
───────EL出場圏───────
7位 アタランタ（58／＋16）★
───────ECL出場圏───────
8位 ボローニャ（52／2）★
9位 ラツィオ（51／0）
10位 ウディネーゼ（50／−1）★
11位 サッスオーロ（49／−2）★
12位 トリノ（44／−18）★
13位 パルマ（42／−19）
14位 ジェノア（41／−9）
15位 フィオレンティーナ（41／−9）
16位 カリアリ（37／−15）★
17位 レッチェ（32／−24）★
───────自動降格圏───────
18位 クレモネーゼ（31／−23）★
19位 ヴェローナ（20／−34）★
20位 ピサ（18／−44）
今シーズンのセリエAは、3試合を残してインテルが2シーズンぶり21回目の優勝が決定。それでも、CL出場権争いは混戦を極めており、2位ナポリから6位コモまで勝ち点差「5」の中に5チームがひしめき合っている。
3位ユヴェントスは、ホームでフィオレンティーナと対戦。アウェイのフィオレンティーナは35分、シェール・エンドゥールがネットを揺らすと、83分にロランド・マンドラゴラがミドルシュートで追加点。後半圧力をかけ続けたユヴェントスだったが、最後まで得点を奪うことはできず、0−2と手痛い敗戦を喫した。
4位ミランはジェノアのホームに乗り込むと、50分にクリストファー・エンクンクが自ら獲得したPKを沈める。ミランは82分にザカリー・アテカメが強烈なミドルシュートを突き刺し、大きな追加点を奪取すると、ジェノアの反撃を1点に抑え、2−1の逃げ切りに成功した。
ラツィオとのダービーマッチの臨んだローマは、40分にCKからジャンルカ・マンチーニがヘディングシュートを叩き込み先制。さらに後半に入り、66分にも再びCKからマンチーニが頭で合わせ、スコアを2−0とし、ローマが試合を優勢に進める。迎えた
69分には、ローマのウェズレイとラツィオのニコロ・ロヴェッラが小競り合いを起こし、両者退場のアクシデントが発生する。それでもローマはこのまま試合を終わらせ、2−0で勝利を収めた。
クラブ史上初の欧州大会出場権を獲得したコモは、日本代表GK鈴木彩艶を擁するパルマと対戦。コモは前半、パルマの守備ブロックをなかなか崩せずにいたものの、58分に左からの折り返しにアルベルト・モレノが合わせ、1−0で白星を上げた。
■試合結果
ピサ 0−3 ナポリ
コモ 1−0 パルマ
ジェノア 1−2 ミラン
ローマ 2−0 ラツィオ
ユヴェントス 0−1 フィオレンティーナ
インテル − ヴェローナ
アタランタ − ボローニャ
ウディネーゼ − クレモネーゼ
サッスオーロ − レッチェ
カリアリ − トリノ
■暫定順位表
※（）内は勝ち点／得失点差 ★は1試合未消化
1位 インテル（85／＋54）★
2位 ナポリ（73／＋21）
3位 ミラン（70／＋19）
4位 ローマ（70／＋26）
───────CL出場圏───────
5位 コモ（68／＋33）
6位 ユヴェントス（68／＋27）
───────EL出場圏───────
7位 アタランタ（58／＋16）★
───────ECL出場圏───────
8位 ボローニャ（52／2）★
9位 ラツィオ（51／0）
10位 ウディネーゼ（50／−1）★
11位 サッスオーロ（49／−2）★
12位 トリノ（44／−18）★
13位 パルマ（42／−19）
14位 ジェノア（41／−9）
15位 フィオレンティーナ（41／−9）
16位 カリアリ（37／−15）★
17位 レッチェ（32／−24）★
───────自動降格圏───────
18位 クレモネーゼ（31／−23）★
19位 ヴェローナ（20／−34）★
20位 ピサ（18／−44）