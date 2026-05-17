シーズン10試合目のクリーンシート達成、鹿島の守護神・早川友基はW杯へ「鹿島を代表する責任を持って戦う」

シーズン10試合目のクリーンシート達成、鹿島の守護神・早川友基はW杯へ「鹿島を代表する責任を持って戦う」