タレントのＭＥＧＵＭＩが１７日放送のＴＢＳ系「ベスコングルメ〜ベストコンディションで最高の瞬間を！」（日曜・午後６時３０分）に出演。美容について語った。

「麒麟」川島明に「最近『美の師匠』みたいになってますね」と話を振られ、「好きですね、美容は。もともと大好きでもうオタクですね」と答えたＭＥＧＵＭＩ。川島が「毎日パックしてますよ」とアピールすると「えらい！」と褒めた上で「やっぱね、乾燥が一番悪の根源ですからね。シミ、しわ、たるみ…いろんなものを作るのは乾燥ですから」と強い言葉で言い切った。

「まずはウォータークレンジングとか、しっかりと落とすってことがまず本当に大事で基礎のキ。ちゃんとふき取った後になおかつ洗顔をするっていうのが大事。Ｗ洗顔。その後にシートマスクですね、そこすごく大事です。安くてもいいのでシートマスクからまずね」と詳しく説明。

さらに「毛穴って下向いてるんですって。上から塗ったとて入り込んでない」と話すと、川島は「えー！！」とびっくり。ＭＥＧＵＭＩは「下から上に入れ込む」と“格言”を披露していた。

さらに共演者の「チョコレートプラネット」松尾駿が「朝、必ず摂られている物ってあったりするんですか？」と質問すると「やっぱり朝一発目にいい感じに腸を動かしていただきたいんですよ。なので、それは白湯がよくて」と回答。続けて「鉄瓶お持ちですか？」と逆に質問すると、「鉄瓶？」と聞き返した川島。「鉄分が人ってどうしても不足がちなんですよね、なので鉄瓶を購入していただいて１５分弱火で（加熱して）ぜひとも飲んでいただきたい」と解説した。