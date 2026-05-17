＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】客席深くまで“吹っ飛んで”行った翔猿

前頭十五枚目・翔猿（追手風）と前頭十一枚目・宇良（木瀬）の一番で翔猿が勢いよく土俵下に吹っ飛び、客席の奥深くへとダイブ。この光景に館内は一時騒然となり、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「どこまで飛ぶんだ」とその飛距離に驚き、思わず宇良も「二度見」してビックリしたような表情を浮かべていた。

“曲者”対決となった宇良と翔猿の一番。手を出していった翔猿が宇良を土俵際に追い込むと、突っ張って勝負をつけようとする。しかし宇良は上体を大きく反らせながら、驚異の粘りを見せた。

再び土俵の中心で相撲を取る翔猿と宇良。その後、宇良が突進して、翔猿を土俵の外へと勢いよく吹っ飛ばした。一方の、宇良もそのまま倒れ込んだ。

翔猿が客席深くへとダイブした姿を受け実況の清野茂樹アナウンサーは「翔猿が飛んだ！随分遠くに飛びました」と臨場感たっぷりに伝えた。一方、花田氏は「大丈夫かな？どこまで飛んだのかな？」とその飛距離に驚きつつ、「お客様もビックリしますよね。お客様の中じゃなくてよかったですね。花道でね」と心配していた。

視聴者が「どこまで飛ぶんだ」「とびすぎw」などとコメントを寄せ、館内も騒然とする中、勢いよく飛んでいった翔猿の方を一度見た宇良は、数歩進むと再び振り返って思わず二度見の驚き顔。その後、翔猿は立ち上がり、問題なさそうに土俵へと戻っていった。

行司の式守錦太夫は軍配を翔猿に上げていたが、物言いがつき、同体で取り直しに。取り直しの一番では、押し合いから宇良が引いたところに翔猿がつけ入り、最後は押し出した。これで翔猿は7勝目、宇良は3敗目を喫した。

中日では、大関・霧島（音羽山）は前頭四枚目・豪ノ山（武隈）に押し出しで敗れ、1敗目を喫した。これで全勝力士はいなくなり、1敗力士が翔猿、霧島、小結・若隆景（荒汐）となった。（ABEMA／大相撲チャンネル）