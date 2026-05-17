「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

桜花賞組が意地を見せるのか。別路線組の台頭があるのか。今年も樫の舞台の焦点は、『距離』を克服できるかだ。

主役は桜花賞馬スターアニスだ。仁川で見せた強さは圧巻。単純なスピード能力なら同世代で上回る馬はいないだろう。キーポイントになるのは２４００メートルの距離の克服だ。桜花賞から８００メートルの延長となるが、高野師は「いったん放牧を挟んで、全てが良くなったと感じます。距離については分かりませんが、もちろん馬を信じていますよ」と牝馬クラシック２冠制覇、Ｇ１・３連勝へ自然体を貫く。

待ったをかけたいのが桜花賞で２番人気ながら９着に敗れたドリームコア。レース後、ルメールは「左回りの方がいいし、距離はもっとあった方がいい」とコメント。デイリー杯クイーンＣを快勝した東京へのコース変わりは間違いなくプラス材料。名手との継続騎乗で反撃に出る。桜花賞５着のアランカールは１６年覇者シンハライトとの母子制覇を目指す。

別路線組ではラフターラインズが怖い存在だ。ゲート難で勝ち切れていないレースが続いていたが、前走のフローラＳでは最速の上がり３Ｆ３２秒８の末脚を繰り出して快勝した。距離が延びて良さそうなタイプで、杉山助手は「前走後、期間は短いですけど成長を感じます。ワクワクしています」と１冠奪取へ自信をみなぎらせている。また、同レースで２着に敗れたエンネも、キャリア２戦と未知の魅力にあふれている。

フラワーＣを制したスマートプリエールも侮れない存在。忘れな草賞の勝ち馬ジュウリョクピエロは、ＪＲＡ所属の女性騎手として初めてクラシックに騎乗する今村聖奈とのコンビに注目が集まる。