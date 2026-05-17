老後の孤独は「好き」を見つけると変わる？お金をかけない趣味・学び・健康習慣
老後に「孤独」「やることがない」「お金が不安」と感じる方は少なくありません。仕事を辞めると、社会とのつながりや生活リズムが大きく変わり、「今日は何をしよう」と考えるだけで疲れてしまうこともあります。
そんなとき、心強い助けになるのがYouTubeなどの動画共有サービスです。動画視聴ならお金はほとんどかかりません。それでいて、趣味探しから健康づくり、学び直しまで、自宅にいながら気軽に「自分に合うもの」を試すことができます。
「何か始めたいけれど、何が向いているか分からない」。そんな人にとって、YouTubeは「新しい自分」を見つける最高の入り口になります。
▼料理が好き
「時短料理」なのか「本格的なお菓子作り」「パン作り」なのか、あるいは「発酵食品の深掘り」なのか。本格中華やイタリアンなど、専門的なレシピも豊富で、自分のこだわりが見えてきます。
▼DIYが好き
障子の補修といった「実用的な手入れ」から、自分好みの「家具作り」、100円ショップのアイテムを活用したお手軽DIYまで。ちなみに私は、猫に破壊された柱やふすまを補修する動画を夢中で見ています。
▼体を動かしたい
ズンバやエアロビ、座ったままできる「ヨガ」や「ストレッチ」など、種類も強度も千差万別。「マンションOK」「初級」などバリエーションが豊富で、天気に左右されず自宅で安全に試せます。
ある知人は、65歳で難関の「社会保険労務士（社労士）」試験に見事合格しました。一度不合格になり挫折しかけましたが、たまたまYouTubeの解説動画を活用したことで理解が深まったそうです。
「朝早く目が覚める」というシニアならではのリズムを活かし、毎朝4時から2時間の動画学習と過去問演習を継続。現在は社労士登録も済ませ、「将来は顧問先を獲得したい」と現役さながらの夢を語っています。動画は、シニアの「学び直し」の強力な味方です。
ある方は、歯科医院でいつも「ブラッシングが悪い」と注意されていました。ところがある日、たまたま目にした「歯石除去」の動画で、歯石がたまるメカニズムや口腔内の状態を視覚的に理解。
すると歯科衛生士さんのアドバイスが腑に落ち、正しい歯ブラシやフロスの使い方が身についたそうです。結果としてブラッシングを褒められるようになり、将来の歯科治療費の節約にもつながったと笑顔で話してくれました。
ただし、楽しみ過ぎて一日中「べったり」にならないよう注意も必要です。「一日の視聴時間を決める」「学んだことを1つ実践してみる」など、生活に潤いを与えるスパイスとして取り入れるのが、スマートな付き合い方といえるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
そんなとき、心強い助けになるのがYouTubeなどの動画共有サービスです。動画視聴ならお金はほとんどかかりません。それでいて、趣味探しから健康づくり、学び直しまで、自宅にいながら気軽に「自分に合うもの」を試すことができます。
「好き」の輪郭をくっきりさせるYouTubeの最大の魅力は、コンテンツが驚くほど細分化されている点にあります。実は「なんとなく無意識に選んでしまう動画」こそが、自分でも気付いていない「好き」の何よりの証拠です。興味のない分野であれば、たとえ動画であっても5分と集中が続かないもの。時間を忘れて見入ってしまう対象の中に、あなたの新しい才能や「やりたいこと」のヒントが隠れています。
▼料理が好き
「時短料理」なのか「本格的なお菓子作り」「パン作り」なのか、あるいは「発酵食品の深掘り」なのか。本格中華やイタリアンなど、専門的なレシピも豊富で、自分のこだわりが見えてきます。
▼DIYが好き
障子の補修といった「実用的な手入れ」から、自分好みの「家具作り」、100円ショップのアイテムを活用したお手軽DIYまで。ちなみに私は、猫に破壊された柱やふすまを補修する動画を夢中で見ています。
▼体を動かしたい
ズンバやエアロビ、座ったままできる「ヨガ」や「ストレッチ」など、種類も強度も千差万別。「マンションOK」「初級」などバリエーションが豊富で、天気に左右されず自宅で安全に試せます。
「解説動画」で学びのハードルが下がる文字主体のテキストだけでは挫折しそうな勉強も、動画ならスッと頭に入ってくることがあります。
ある知人は、65歳で難関の「社会保険労務士（社労士）」試験に見事合格しました。一度不合格になり挫折しかけましたが、たまたまYouTubeの解説動画を活用したことで理解が深まったそうです。
「朝早く目が覚める」というシニアならではのリズムを活かし、毎朝4時から2時間の動画学習と過去問演習を継続。現在は社労士登録も済ませ、「将来は顧問先を獲得したい」と現役さながらの夢を語っています。動画は、シニアの「学び直し」の強力な味方です。
番外編：口腔ケアに目覚める……「無意識の視聴」にヒントがあるなんとなく見てしまう動画には、自分にとって「今、必要な情報」が詰まっていることがあります。
ある方は、歯科医院でいつも「ブラッシングが悪い」と注意されていました。ところがある日、たまたま目にした「歯石除去」の動画で、歯石がたまるメカニズムや口腔内の状態を視覚的に理解。
すると歯科衛生士さんのアドバイスが腑に落ち、正しい歯ブラシやフロスの使い方が身についたそうです。結果としてブラッシングを褒められるようになり、将来の歯科治療費の節約にもつながったと笑顔で話してくれました。
楽しみ方のアドバイスYouTubeはいわば「無料で見放題の百科事典」です。まずは「おすすめ」に出てくるものを眺めているうちに、「これが知りたい」「見たい」という新しい世界へと広がります。
ただし、楽しみ過ぎて一日中「べったり」にならないよう注意も必要です。「一日の視聴時間を決める」「学んだことを1つ実践してみる」など、生活に潤いを与えるスパイスとして取り入れるのが、スマートな付き合い方といえるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)