ひらがなをバラバラに並び替えた「アナグラムクイズ」に挑戦！ 今回のお題は「め る す い か」です。 制限時間は1分。 頭を柔らかくして、隠された単語を導き出しましょう。 あなたの脳の柔軟性が試されます！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

一見すると別の意味に見える文字列から、正しい単語を見つけ出す脳トレです。 制限時間の1分以内に、隠された答えにたどり着けるでしょうか？ ぜひ集中して考えてみてください！

問題：「め る す い か」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

め る す い か

ヒント：最後の文字は「か」

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正解：するめいか

正解は「するめいか」でした。

▼解説
問題文に「すいか」という単語が隠れていたため、少し迷った方もいるかもしれません。 正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)