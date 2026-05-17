【並び替えクイズ】「め る す い か」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
一見すると別の意味に見える文字列から、正しい単語を見つけ出す脳トレです。 制限時間の1分以内に、隠された答えにたどり着けるでしょうか？ ぜひ集中して考えてみてください！
め る す い か
ヒント：最後の文字は「か」
答えを見る
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▼解説
問題文に「すいか」という単語が隠れていたため、少し迷った方もいるかもしれません。 正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると別の意味に見える文字列から、正しい単語を見つけ出す脳トレです。 制限時間の1分以内に、隠された答えにたどり着けるでしょうか？ ぜひ集中して考えてみてください！
問題：「め る す い か」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
め る す い か
ヒント：最後の文字は「か」
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正解：するめいか正解は「するめいか」でした。
問題文に「すいか」という単語が隠れていたため、少し迷った方もいるかもしれません。 正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)