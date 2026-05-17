童顔と美ヒップを併せ持つグラビアアイドルの真奈さんが、週刊SPA!5月19日号の「グラビアン魂」のコーナーで初登場しました。彼女の愛称はほ乳類を彷彿とさせる“マナティ”。動物への愛情も深く、誌面の対談は予想外の展開を見せました。



【写真】首元のほくろが色っぽい真奈さん

真奈さんは1994年、静岡県生まれ。2006年にデビューし、今年で芸能活動20周年を迎えます。趣味はサウナで、自身のYouTubeチャンネル「むちむちサウナ」では各地のサウナ施設をリポートしています。長年のキャリアを持つ一方、グラビアでは新たな魅力を発揮。今回の撮影では、オトナ×童顔を武器に、 マナティの美ボディが炸裂します。



コーナーでは、動物への愛情を軸にトークが展開。真奈の愛称“マナティ”をきっかけに、出演者同士の会話は思わぬ方向へと広がっていく。（撮影／田中智久 ヘアメイク／小笠原菜瑠 スタイリング／田中陽子）



真奈さんはＸで「SPA!"グラビアン魂" 撮り下ろし掲載していただいております♡︎ 今回のテーマは大人っぽくだったので 今までの撮影の中で1番"笑わないで〜" って言われてる めちゃくちゃ難しかった 」「 SPA!ゲットしてくれたかな」などと投稿。撮影時の画像も公開しています。



【真奈さんプロフィール】

1994年、静岡県生まれ。2006年にデビューし、今年で芸能活動20周年を迎える。趣味はサウナで、自身のYouTubeチャンネル「むちむちサウナ」ではさまざまなサウナ施設をリポート。最新情報は公式X（@manatmnt）、公式インスタ（@manatmnt0116）