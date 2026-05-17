日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが１７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ヤクルトの強さについて語った。

収録時点で首位に立っていたヤクルトについて「今シーズンを見ていて、支えてる先発ピッチャー、なんやかんや言ってピッチャー陣の出来がいいよね」と話し始めた片岡さん。続けて「特にこれ見てるとびっくりしたんやけど、６回終了時点で勝ってたら１８勝０敗ってこれありえへんで」と驚きを見せ、「勝ってる試合を勝って終わってるってところが大きいね」と話した。

「神宮っていう球場はバッターが打って点取らなきゃいけないけど、そこを本拠地にしててピッチャーがこれだけ頑張ってるっていうのがやっぱりこの成績につながってると思うし」と投手陣を高評価。さらに「もちろんバントせえへんって言われてるけど、あと盗塁数。これセ・リーグトップなのよ。だからどんどん走ってきてるっていうのも感じるよね。池山さんが失敗を恐れずにどんどん打っていけっていうのもあるし、これスチールに関しても失敗を恐れずに走れってことやろね」と積極的なプレーを見せている点も評価した。

片岡さんは「言い方悪いけど、レギュラーじゃない選手がすごいどんどん力をつけてきてるっていうのが目に見えてわかるな」と話し「見ててもやっぱり（バットを）振るっていう風なことに関してはすごく見てて振れてるよね。打てる打てないなくして振れてる」「振り切るという風な選手がこんなにいたかなと思うんですよ」と打撃に対する各選手の姿勢についても触れた。

現在の好調さについては「もうちょっと勢いだけじゃないっていう風な」とし、「確実に勝ってるってところも強いと思う」「たまたま打ったとかじゃなくて、本当にしっかりスイングしてるからこういう結果になってる」とまとめていた。