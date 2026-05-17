FC岐阜 は17日、2026-27シーズンのJ3リーグに向けた新ユニフォームのデザインを発表した。同日からオンラインショップで予約受付を開始している。1stモデルはフィールドプレーヤーが緑、GKが黄色。クラブはコンセプトについて公式サイトで「スローガンの『Aim High (エイム ハイ)』から、高みを目指し続けることを視覚化したグラデーションのデザインを採用。溶け込んでいく色彩は、限界を決めない可能性の広がりを表す。また、新たな試みとしてエンブレムを胸の中心へ。この街の誇りを真ん中に、頂点を目指す」と説明している。

2026/27シーズン明治安田J 3リーグ新ユニフォーム発表



2026/27オーセンティックユニフォーム1st



✅⾼みを⽬指し続けることを視覚化したグラデーション

✅エンブレム配置をセンターへ

✅オリジナルフォント採用

✅半袖、長袖、パンツ販売



この後、16:00から受注開始予定です



購入はこちら⏩… pic.twitter.com/91VCvNczd8 — FC岐阜 (@fcgifuDREAM) May 17, 2026

2026/27シーズン明治安田J 3リーグ新ユニフォーム発表



2026/27オーセンティックユニフォーム2nd



岐⾩かかみがはら航空宇宙博物館コラボ@SORAHAKU324

エンブレム配置をセンターへ

オリジナルフォント採用

半袖、長袖、パンツ(隠れギッフィーあり)販売… pic.twitter.com/hC2Cujln2v — FC岐阜 (@fcgifuDREAM) May 17, 2026

2026/27シーズン明治安田J 3リーグ新ユニフォーム発表



お披露目シーン



購入はこちら⏩ https://t.co/DpJwqAo6Nz



ユニフォーム詳細⏩ https://t.co/GIQP7MKJQR



⚠️例年販売しているジュニアサイズ(ベビーユニフォーム、ロンパース)は、7月中旬にオンラインショップにて受注予定です。… https://t.co/OcTgoYcwQk pic.twitter.com/q0LjUQjyPB — FC岐阜 (@fcgifuDREAM) May 17, 2026

一方、2ndモデルはフィールドプレーヤーが白、GKが赤。クラブは「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館とのコラボレーションにより誕生した、特別な1着。1stユニフォームで高みを目指したその先にある空と宇宙。宇宙の地平線の先に広がる、まだ見ぬ高みを目指し、選手たちはピッチで己の限界に挑み、ファン・サポーターと共に、2026/27シーズンを戦い抜く」と紹介している。デザインを公開したクラブ公式X(@fcgifuDREAM)に対し、「これはカッコよすぎる」「グラデーション良いやん!」「めっちゃかわいい!!」「長袖にオリジナルフォントに、エンブレムの位置…!面白い!」「珍しい感じにしてしたな」「このデザイン、やばくね?マジでかっこいい・・」「2ndの宇宙柄カッコいい」「センスよすぎ」といった声が寄せられた。