凄惨（せいさん）な事件から３日、指示役とみられる２０歳代の夫婦が１７日、新たに逮捕された。

栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とされる、いずれも神奈川県内の１６歳の男子高校生４人も逮捕されている。栃木県警は少年らが事件に加わった経緯を調べるとともに、「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性も視野に、他にも複数の人物が関与しているとみて全容解明を急ぐ。

県警によると、指示役とみて強盗殺人容疑で逮捕されたのは、横浜市港北区小机町、無職竹前海斗容疑者（２８）と、妻で無職の美結容疑者（２５）。県警は、実行役とされる４人との関係を調べている。

竹前容疑者は同日午前１時半頃、羽田空港の国際線ターミナルで身柄を確保され、その場で逮捕された。４人の取り調べや防犯カメラの映像などから関与が浮上した。発見時は海外に出国するための審査を終え、出発ロビーにいたという。美結容疑者も同日昼頃、横浜市内のビジネスホテルで身柄を確保された。

２人は強盗事件の発生時、現場の住宅から離れた栃木県内の別の場所から実行役の少年４人に指示を出していたとみられる。

実行役として逮捕された４人のうち３人は相模原市、１人は川崎市に住んでいた。県警は２番目に逮捕された少年について、これまで「自称高校生」としてきたが、通学先が確認できたという。最初に逮捕された少年とは知人関係で、一時同じ高校に通っていたが、現在は別々の高校に在学している。

２番目に逮捕された少年は、３番目に逮捕された少年とも知人同士だった。県警は４番目に逮捕された川崎市の少年と、他の３人との関係性は捜査中としている。捜査関係者によると、４人の中には、「（実行役の中に）知らない人物がいた」と話している少年もおり、４人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてとみて調べている。

また、４月上旬には、死亡した富山英子さん（６９）の３０歳代の次男宅が窃盗被害に遭っていた。自宅は上三川町外にあるが捜査関係者によると、今回の事件と同様に窓ガラスが割られて室内に侵入されていた。貴金属や富山さんの自宅の住所などが書かれた書類が盗まれたといい、強盗殺人事件との関係を慎重に調べている。

県警や富山さん宅の周辺住民によると、４月中旬以降、富山さん宅周辺で不審な車やバイクの目撃が相次ぎ、富山さんの親族が下野署に相談していた。

県警は１７日、２、３番目に逮捕された少年２人を宇都宮地検に送検した。