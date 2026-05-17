お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。妻の元フリーアナウンサー・夏目三久さんが落とし物を発見したと報告する場面があった。

3日深夜のテレビ朝日「有吉クイズ」では、夏目さんが落としたイヤリングを公園で探すロケを行うことに。「子供をいろいろと面倒見てますから、わちゃわちゃしている時に落としたみたいで。相当落ち込んでいた」といい、捜索犬も投入したが、残念ながら見つけることはできなかった。

ラジオでこの話題になると、有吉は「番組を見たマンションの住人の方が“数カ月前にマンションの入り口でイヤリングを拾って、管理室に預けてある”と。たまたま昨日、その人がうちの妻に会ったときに教えてくださって“え〜っ!”って」とまさかの展開に。

全くの盲点だったというが「行ったら、本当にあったんだよ」と報告し、スタジオでは拍手が起きた。「その企画をやらせていただいたおかげで、そこにつながったので。本当にありがとうございました」と関係者へ感謝を伝えていた。