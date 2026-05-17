お洗濯が楽しくなりそーーーッ！（歓喜）【Can★Do】で見つけた♡「ミッフィーグッズ」が可愛い

可愛くて便利な「ミッフィーグッズ」を【Can★Do（キャンドゥ）】で発見。今回ピックアップしたのは、整理整頓に活躍してくれるアイテム。空間をスッキリと見せたい時にぴったりです。使い方次第ではちょっとした煩わしさが解消でき、洗濯家事が楽になるかも。そんな便利さがうかがえる収納アイテムをぜひ取り入れてみて。

空間にも馴染みやすい収納アイテム

「お洗濯が楽しくなりそー」と@ftn_picsレポーターHaruさんがコメントしたこちら。メッシュの涼しげな素材と、ひょこっと出てきたようなミッフィーが可愛い「miffy ピンチ収納バッグ」です。デザインは至ってシンプルで、ホワイトを基調としており、空間にもよく馴染んでくれそう。前面のポケット口から洗濯バサミを収納でき、口は広めで出し入れもしやすそうです。

屈む手間を減らせるつくりもポイント！

「miffy ピンチ収納バッグ」は、物干し竿やハンガー、フックなどに引っ掛けられるのもポイント。吊り下げ収納で省スペースになりつつ、高めの場所に設置すれば屈まずに済みそうです。透け感があり圧迫感なく置けるところも魅力的。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino