後ろ姿も美人、、！【40・50代】に激推ししたい「大人のウルフ」って？

後ろ姿まで美しく見せたいなら、シルエットにこだわった「大人のウルフ」がおすすめです。40・50代女性に似合うウルフヘアは、レイヤーカットを入れて首まわりをすっきり見せながら、重さを残したシルエットで上品に仕上げるのがポイント。大人世代の髪質にも好相性なヘアスタイルを、さっそくチェックしていきましょう。

ワンカールで決まる長めのウルフ

女性らしい印象を与える長めのウルフヘア。トップを長めに残しているため、広がりにくく扱いやすそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「肩ラインのくびれなら表面ワンカールだけでもキマリます」とコメント。スタイリングがラクなのに、おしゃれ見えするヘアスタイルです。

メリハリのあるシルエットがポイント

肩の位置で自然にくびれるナチュラルなウルフヘア。首元のくびれとトップのふんわり感がメリハリを演出しています。レイヤーカットでボリューム感に差をつけることで印象を更新できるので、髪の長さは保ったままイメージチェンジしたい人にもおすすめ。軽やかな雰囲気が初夏のムードにぴったりです。

クセやうねりを活かして立体的に

程よいレイヤーによって髪に動きが演出されたウルフヘア。気になるクセやうねりも、ウルフヘアなら立体感として活かせそうです。レイヤーを控えめに入れたウルフヘアは、カジュアルになりすぎず、落ち着きや上品さを大切にしたい大人女性にぴったり。

扱いやすく梅雨にもおすすめ

毛先に動きを出した長めのウルフヘア。ダウンスタイルもアップスタイルもおしゃれにきまる長さがあるため、湿気によってクセやボリュームが出やすい梅雨の時期にもおすすめです。明るいカラーで軽やかさをプラスして、若々しい印象に仕上げています。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。