「2026年春ドラマ」出演のかわいいと思う女性俳優ランキング！ 2位「浜辺美波」を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマ出演のかわいいと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは浜辺美波さんです。浜辺さんは、仲野太賀さんが主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で寧々役を務めています。
寧々は、豊臣秀吉の正妻で、秀吉が関白に就任したのちは北政所と称される歴史上の人物。気が強く負けず嫌いの寧々を、浜辺さんが熱演し支持を得ています、ツンデレキャラの寧々は、美しいビジュアルの浜辺さんにピッタリ。ハマり役として、『豊臣兄弟！』の中でも人気が高いキャラクターです。
回答者からは、「久しぶりに演技を見たけど、変わらずかわいいと思った」（40代女性／神奈川県）、「透明感のある雰囲気と柔らかい表情が印象的で、見ているだけで癒される」（50代女性／愛知県）、「目がまん丸としていてかわいらしい印象だから」（20代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは出口夏希さんです。出口さんは、北村匠海さん主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）へ出演中です。
出口さんが演じる菅原奈未は、ドラマの主軸となる“宇宙食開発”を立ち上げる生徒の1人。自分の意見をはっきり言うクラスのリーダー的存在で、出口さんのキリっとした顔立ちがハマっています。紺のブレザーにスカートという制服姿が可愛く、登場後にはSNSで大きな話題を集めました。
回答者からは、「自然体なかわいらしさがあり、見ているだけで応援したくなるような魅力があります」（40代男性／奈良県）、「透明感があり、屈託のない笑顔がかわいいと思います」（50代女性／岡山県）、「どんどん垢抜けて綺麗になっていく」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマ出演のかわいいと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：浜辺美波（『豊臣兄弟！』）／33票
2位に選ばれたのは浜辺美波さんです。浜辺さんは、仲野太賀さんが主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で寧々役を務めています。
回答者からは、「久しぶりに演技を見たけど、変わらずかわいいと思った」（40代女性／神奈川県）、「透明感のある雰囲気と柔らかい表情が印象的で、見ているだけで癒される」（50代女性／愛知県）、「目がまん丸としていてかわいらしい印象だから」（20代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
1位：出口夏希（『サバ缶、宇宙へ行く』）／50票
1位に選ばれたのは出口夏希さんです。出口さんは、北村匠海さん主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）へ出演中です。
出口さんが演じる菅原奈未は、ドラマの主軸となる“宇宙食開発”を立ち上げる生徒の1人。自分の意見をはっきり言うクラスのリーダー的存在で、出口さんのキリっとした顔立ちがハマっています。紺のブレザーにスカートという制服姿が可愛く、登場後にはSNSで大きな話題を集めました。
回答者からは、「自然体なかわいらしさがあり、見ているだけで応援したくなるような魅力があります」（40代男性／奈良県）、「透明感があり、屈託のない笑顔がかわいいと思います」（50代女性／岡山県）、「どんどん垢抜けて綺麗になっていく」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)