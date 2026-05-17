木村拓哉、“濃霧注意報が出る状況の中でも”イケメンすぎる自撮りショット！ 「スタッフには本当に感謝」

木村拓哉、“濃霧注意報が出る状況の中でも”イケメンすぎる自撮りショット！ 「スタッフには本当に感謝」