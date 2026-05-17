木村拓哉、“濃霧注意報が出る状況の中でも”イケメンすぎる自撮りショット！ 「スタッフには本当に感謝」
俳優の木村拓哉さんは5月17日、自身のInstagramを更新。濃霧の中で撮影した自撮りショットを披露しました。
【写真】木村拓哉、濃霧の中での自撮りショット
この投稿には、記事執筆時点の17日時点で5万7000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】木村拓哉、濃霧の中での自撮りショット
濃霧の中でもイケメンすぎる自撮りショット木村さんは「今回のロケ。濃霧注意報が出る状況の中でも、諦めずに進み続けてくれたスタッフの皆んなには本当に感謝でした！ ありがとうございました」とスタッフへの感謝をつづり、1枚の写真を投稿。目を見開いて口を開けた自撮りショットで、濃霧の中でもイケメンすぎる表情を披露しています。
「久々に夜中の2時45分出発」前日の16日の投稿で「おはよう…⁇ 久々に夜中の2時45分出発 今日も一日、宜しくお願いします！ 行ってきます」とつづり、マグカップを掲げた姿を披露していた木村さん。夜中に出発して今回の“濃霧”の場所へたどり着いたのでしょうか。どんな企画での撮影だったのか楽しみですね！
(文:福島 ゆき)