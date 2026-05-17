Ｗ杯北中米大会に日本選手単独最多の５大会連続で選出されたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が１７日、都内で会見し、「感謝１０００％」と心境を語った。Ｗ杯通算１５試合出場を誇るベテランは「一番大事なのは一体感。僕が空気清浄機みたいに空気がよどんだら、きれいに浄化できる」と自身の役割を語った。

長友の名言は過去にもたくさん。このような主な名言を残していた。

▼「成功は人の表面を飾り、失敗は内面を豊かにする。失敗には成功に劣らぬ報酬がある」（１８年８月に自身のＳＮＳで祖母から授かった金言として紹介）

▼「Ｗ杯の借りはＷ杯でしか返せない」（１７年１２月に翌１８年ロシア大会で前大会で完敗したコロンビアとの再戦が決まり）

▼「意志あるところに道あり」（２４年３月、代表復帰が決まった時にＳＮＳへ投稿）

▼「批判は自分にとってガソリン」（２２年１月末、カタールＷ杯アジア最終予選中に、厳しい批判を受けていることに対し）

▼「今日だけは称賛という名の栄養、水をください」（同年２月、サウジアラビアに２―０で勝利し）

▼「ブラボー」（２２年カタールＷ杯でドイツ、スペインに逆転勝ち後、同フレーズを連呼した）