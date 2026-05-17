StellaJean（ステラジーン）のオリジナルショートドラマ『母の愛人の妻に堕ちました』で心の奥に孤独や満たされなさを抱えたヒロインを演じるなど、女優業が絶好調の元SKE48、古畑奈和さん（29）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。光を体に取り込んで自ら発光するかのような美しいグラビアを披露しました。オトナの色気あふれる表情と引き締まったボディに注目です。



【写真】ブラの肩紐はずし…古畑奈和さん、衝撃の透け感ランジェリー「これまでお見せできていなかった姿も余すことなく」

PARADE2026春号の表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって彼女の美しさを引き出しました。



中面で盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香さん、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和さん、ソロでの活動を本格化させた奥ゆいさん、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまきさん、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あいさん、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織さんが裏表紙を飾りました。



古畑さんはXで「みてね」と一言だけポスト。併せて公開した画像は、純白ランジェリーの古畑さんがトップスをたくし上げてまん丸バストを強調するポーズです。引き締まったボディとはっきり浮き出たきれいな腹筋ラインは必見です。またデジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、「古畑奈和 The Brightest Daylight」が5月18日に発売予定です。



【古畑奈和さんプロフィル】

ふるはた・なお 1996年9月15日生まれ、愛知県出身。身長160cm。2011年にSKE48第5期生として加入。AKB48の兼任メンバーも務め、2022年９月に卒業。NHK連続テレビ小説『虎に翼』出演など、俳優としても活躍。セカンド写真集『知らない私』が発売中。公式Ｘ：＠alto_nao 公式Instagram：@nao_furuhata